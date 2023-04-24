Вербицкая Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вербицкий Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.12.1829 ст.

Сын: Вербицкий Иосиф Онуфриевич

Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Онуфрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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