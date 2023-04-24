Вербицкая Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вербицкий Иван Онуфриевич
Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1829 ст.
Сын: Вербицкий Иосиф Онуфриевич
Отец ребёнка: Вербицкий Онуфрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно