Бут Наталья Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1883
Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
22.10.1884
Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
18.03.1885
Сын: Бут Макар Васильевич
Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
09.10.1888
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич
Смерть
Неизвестно