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Бут Наталья Елисеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Бут Касьян Васильевич

Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
22.10.1884

Сын: Бут Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
18.03.1885

Сын: Бут Макар Васильевич

Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
09.10.1888

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Порфирьевич

Смерть
Неизвестно