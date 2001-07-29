Уланова (Климова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1931
Дата смерти29.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.12.1955
Дочь: Слотина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Лодыгина (Уланова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1959
Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович
Смерть
29.07.2001