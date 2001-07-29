Уланова (Климова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Климова) Анна Ивановна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.08.1931

Дата смерти

29.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931

Отец: не указан

Мать: Климова Августа Яковлевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1955

Дочь: Слотина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Лодыгина (Уланова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1959

Сын: Уланов Николай Федорович

Отец ребёнка: Уланов Федор Иванович

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Смерть
29.07.2001

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