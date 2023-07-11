Федюк Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородина Екатерина Николаевна
Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская обл.
Московская обл.