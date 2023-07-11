Федюк Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюк Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Екатерина Николаевна

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Екатерина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Московская обл.
Московская обл.