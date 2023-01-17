Портнов Василий Никитович
Место рождения
Дата рождения10.02.1911
Дата смерти21.10.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911
Отец: Портнов Никита Емельянович
Мать: не указана
По надгробной надписи - 10.02.1909
Крещение
12.02.1911
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Портнов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Портнова Ольга Евсеевна
Военная служба
С ?.06.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван в июне 1941 года Илекским РВК. Начал службу в 321 армейском ветеринарном лазарете 199 запасного стрелкового полка. Служил в звании красноармейц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портнова Ольга Евсеевна
Смерть
21.10.1989