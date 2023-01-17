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Портнов Василий Никитович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1911

Дата смерти

21.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911

Отец: Портнов Никита Емельянович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
По надгробной надписи - 10.02.1909
Крещение
12.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Портнов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Портнова Ольга Евсеевна

Военная служба
С ?.06.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван в июне 1941 года Илекским РВК. Начал службу в 321 армейском ветеринарном лазарете 199 запасного стрелкового полка. Служил в звании красноармейц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнова Ольга Евсеевна

Смерть
21.10.1989
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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