Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.11.1924

Дата смерти

26.06.2019

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924

Отец: Извеков Дмитрий Степанович

Мать: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна

Образование
11.07.1949
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
06.?.1952

Муж: Максимович Леонид Николаевич

Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Извекова
Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимович Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимович Леонид Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Врач - фтизиатр
Образование
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.2019
Похороны
27.06.2019
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