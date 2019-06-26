Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1924
Дата смерти26.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924
Образование
11.07.1949
Бракосочетание
06.?.1952
Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Извекова
Рождение ребёнка
09.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимович Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимович Леонид Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - фтизиатр
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.2019
Похороны
27.06.2019