Литвинова (Маслова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Маслова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Литвинов Александр Никитич

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Александр Никитич

Смерть
Неизвестно

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