Пуряева (Шафикова) Дамира Фалдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуряева (Шафикова) Дамира Фалдрахмановна

Пуряева (Шафикова) Дамира Фалдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Шафиков Фалдрахман

Мать: Шафикова Магруйбика Аскаровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close