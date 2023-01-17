Яков Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Марка Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Меркул Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Евсей Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Афонасей Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Евдоким Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно