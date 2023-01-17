Яков Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Марков

Яков Марков

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1710 г.р.
Около 1728 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1741 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Марка Савельев

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Меркул Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Евсей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Афонасей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close