Graff (Ellis) Fay
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1907
Дата смерти21.08.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Муж: Graff Joseph
Рождение ребёнка
11.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Graff Joseph
Chicago, Illinois
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Graff Joseph
Смерть
21.08.1937