Graff (Ellis) Fay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Graff (Ellis) Fay

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1907

Дата смерти

21.08.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Муж: Graff Joseph

Рождение ребёнка
11.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Graff Joseph

Chicago, Illinois
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Graff Joseph

Смерть
21.08.1937
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