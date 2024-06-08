Данилов Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Василий Филимонович
Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1850
Сын: Филимонов Андрей Филимонович
Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1855
Сын: Филимонов Косьма Филимонович
Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1861 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна
Смерть
1869