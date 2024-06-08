Данилов Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Филимон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Василий Филимонович

Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1850

Сын: Филимонов Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1855

Сын: Филимонов Косьма Филимонович

Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1861 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова Ефросиния Ивановна

Смерть
1869

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