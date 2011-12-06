Гурьянов Максим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Максим Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2011

Отец: не указан

Мать: Лаптева Елена Владимировна