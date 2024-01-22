Митькин Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитькин Василий Ефимович

Митькин Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1879

Отец: Митькин Ефим Афанасьевич

Мать: (Митькина) Мария Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Митькина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Митькин Иаков Васильевич

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
?.11.1899

Сын: Митькин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Митькин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Митькин Данила Васильевич

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.