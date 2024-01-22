Митькин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1879
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1879
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1898
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
?.11.1899
Сын: Митькин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Митькин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Митькин Данила Васильевич
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Семеновна