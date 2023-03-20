Абрамов он же Гавриков Антон Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Абрамов Ульян
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1898 ст.
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна
Рождение ребёнка
05.11.1901 ст.
Дочь: Стефанида Антонова
Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна
Рождение ребёнка
06.07.1909 ст.
Сын: Абрамов Он Же Гавриков Александр Антонович
Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно