Абрамов он же Гавриков Антон Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов он же Гавриков Антон Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Абрамов Ульян

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1896 ст.

Жена: Абрамова Федосья Ульяновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1898 ст.

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1901 ст.

Дочь: Стефанида Антонова

Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.07.1909 ст.

Сын: Абрамов Он Же Гавриков Александр Антонович

Мать ребёнка: Абрамова Федосья Ульяновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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