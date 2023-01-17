Ефимов Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Роман Валерьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990

Отец: Ефимов Валерий Геннадьевич

Мать: Ефимова Елена Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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