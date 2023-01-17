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Ефимов Роман Валерьевич
Ефимов Роман Валерьевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
03.05.1990
Пол
Мужской
Отец
Ефимов Валерий Геннадьевич
1966 г.р.
Мать
Ефимова (Турыгина) Елена Борисовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990
Отец:
Ефимов Валерий Геннадьевич
Мать:
Ефимова Елена Борисовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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