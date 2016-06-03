Николенко (Адамович) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко (Адамович) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1936

Дата смерти

03.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1957

Дочь: Колесник (Николенко) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1959

Дочь: Кужильная Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1961

Сын: Николенко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1965

Сын: Николенко Иван Викторович

Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович

Смерть
03.06.2016

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