Николенко (Адамович) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1936
Дата смерти03.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1957
Дочь: Колесник (Николенко) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1959
Дочь: Кужильная Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1961
Сын: Николенко Владимир Викторович
Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1965
Сын: Николенко Иван Викторович
Отец ребёнка: Николенко Виктор Иванович
Смерть
03.06.2016