Малышева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1915
Дата смерти04.02.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1915
Отец: Малышев Михаил
Мать: не указана
Переехала в Якутск. Работала в школе уборщицей
Рождение ребёнка
08.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боговик Василий Юрьевич
Смерть
04.02.1980