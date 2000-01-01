Малышева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Анна Михайловна

Малышева Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1915

Дата смерти

04.02.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1915

Отец: Малышев Михаил

Мать: не указана

Переехала в Якутск. Работала в школе уборщицей
Рождение ребёнка
08.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боговик Василий Юрьевич

Смерть
04.02.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close