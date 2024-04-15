Аршинова Мариамна (Марина \\ Марьяна) (Марина \\ Марьяна) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.02.1864 ст.
Евдокия Иудична (Рудоменко) Криводуб
Восприемник
12.11.1864 ст.
Порфирий Алексеевич Картавченко
Восприемник
14.08.1865 ст.
Андрей Андреевич Поляков
Восприемник
09.09.1867 ст.
Еким Андреевич Гончаренко
Рождение ребёнка
01.06.1879 ст.
Сын: Аршинов Денис Сергеевич ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аршинов Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Запись приписана в метрическую книгу за 1876 год после её проверки за №58. «Статья сия внесена по указу ... от 16 марта 1890 года за №2622»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно