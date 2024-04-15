Аршинова Мариамна (Марина \\ Марьяна) (Марина \\ Марьяна) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Мариамна (Марина \\ Марьяна) (Марина \\ Марьяна) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.02.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Иудична (Рудоменко) Криводуб
Восприемник
12.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Порфирий Алексеевич Картавченко
Восприемник
14.08.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Андреевич Поляков
Восприемник
09.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Еким Андреевич Гончаренко
Рождение ребёнка
01.06.1879 ст.

Сын: Аршинов Денис Сергеевич ?

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аршинов Давид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аршинов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Запись приписана в метрическую книгу за 1876 год после её проверки за №58. «Статья сия внесена по указу ... от 16 марта 1890 года за №2622»
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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