Сладков Сергей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1948
Дата смерти11.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2008