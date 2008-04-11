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Сладков Сергей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1948

Дата смерти

11.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948

Отец: Сладков Фрол Андреевич

Мать: Ефросинина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2008

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