Лобжанидзе Георгий Васильевич (Васо) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобжанидзе Георгий Васильевич (Васо)

Место рождения

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

05.05.1932

Дата смерти

26.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.07.1965

Сын: Лобжанидзе Тариэл Георгиевич

Мать ребёнка: Лобжанидзе Надежда Дмитриевна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1972

Дочь: Мчедлишвили Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Лобжанидзе Надежда Дмитриевна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобжанидзе Надежда Дмитриевна

Смерть
26.12.2002
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