Лобжанидзе Георгий Васильевич (Васо)
Место рождения
Дата рождения05.05.1932
Дата смерти26.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932
Рождение ребёнка
15.07.1965
Сын: Лобжанидзе Тариэл Георгиевич
Мать ребёнка: Лобжанидзе Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1972
Дочь: Мчедлишвили Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Лобжанидзе Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2002