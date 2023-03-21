(Богомазова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Богомазова) Антонина

(Богомазова) Антонина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Богомазов Алексей

Мать: Богомазова Клавдия

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close