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(Богомазова) Антонина
(Богомазова) Антонина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Богомазов Алексей
1903 г.р.
Мать
Богомазова (Зиновьева) Клавдия
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Богомазов Алексей
Мать:
Богомазова Клавдия
Смерть
1941
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