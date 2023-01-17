Солдатов Федор Логинович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
04.10.1870
Сын: Солдатов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ефремова Вера Солдатова
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кареева Екатерина Солдатова
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
29.04.1877
Сын: Солдатов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
28.08.1892
Сын: Солдатов Александр Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Бледных
Смерть
Неизвестно