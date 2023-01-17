Кадочников Игнатий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Игнатий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кадочников Василий Иванович

Мать: Кадочникова Лукия Саввовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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