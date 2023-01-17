Картакалов Харлампий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картакалов Харлампий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Сын: Картакалов Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Картакалова Мария Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картакалова Мария Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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