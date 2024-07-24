Ганина (Красных) Генриетта (Ганна) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганина Светлана
Отец ребёнка: Ганин Владимир
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Затем в Сибири.
Смерть
Неизвестно