Ганина (Красных) Генриетта (Ганна) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина (Красных) Генриетта (Ганна) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927

Отец: Красных Владимир Сергеевич

Мать: Красных Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганина Светлана

Отец ребёнка: Ганин Владимир

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Затем в Сибири.
Смерть
Неизвестно

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