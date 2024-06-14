Мещанинов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смертиДо 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1659, стр. 387
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1659, стр. 387
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Мещанинов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Мещанинова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 349
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541
Рождение ребёнка
До 1822 ст.
Дочь: Мещанинова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна
Смерть
До 1864 ст.