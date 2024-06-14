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Мещанинов Иван Михайлович

Место рождения

Заболотье, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: Мещанинов Михаил Силович

Мать: Мещанинова Пелагея Васильевна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1659, стр. 387
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1659, стр. 387
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Мещанинов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Мещанинова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 349
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Мещанинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541
Рождение ребёнка
До 1822 ст.

Дочь: Мещанинова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Смерть
До 1864 ст.
Заболотье, Клин, Московская область

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