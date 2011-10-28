Можаев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1940
Дата смерти28.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1974
Дочь: Можаева Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Кладова Тамара Николаевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2011