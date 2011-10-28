Можаев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожаев Михаил Павлович

Можаев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1940

Дата смерти

28.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1974

Дочь: Можаева Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Кладова Тамара Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кладова Тамара Николаевна

Смерть
28.10.2011