Соловьев Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Парасева Егоровна
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно