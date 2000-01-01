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Соловьев Егор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Соловьев Андрей Григорьевич

Мать: Соловьева Марья Феодорова

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Парасева Егоровна

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Сын: Соловьев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Настасья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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