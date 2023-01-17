Федчишин Мария
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Набожняк Стефания Игнатьевна
Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Федчишин Алексей Игнатович
Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шевщук Василина Игнатьевна
Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Воробец Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гаврелюк Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989