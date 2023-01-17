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Федчишин Мария

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Место рождения

Постоловка, Тернопільська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Набожняк Стефания Игнатьевна

Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Федчишин Алексей Игнатович

Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шевщук Василина Игнатьевна

Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Воробец Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гаврелюк Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Федчишин Игнат Николаевич

Постоловка, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федчишин Игнат Николаевич

Смерть
1989
Постоловка, Тернопільська область
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