Ранеткина Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883 ст.
Восприемник: крестьянская девица Прасковья Ефимовна, д. Колган
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 3 года. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 4 года.
Место жительства
1891 ст.
Возраст - 7 лет.
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 13 лет. ф.642 оп.3 д.1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897
Смерть
Неизвестно