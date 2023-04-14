Ивченко Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Иосиф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.

Сын: Ивченко Семен Иосифович

Мать ребёнка: Ивченко Елена Васильевна

Место жительства
1911 ст.
Волчанск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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