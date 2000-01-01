Числавская (Киселева) Александра Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Киселев Дорофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Числавский Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Числавский Савелий Емельянович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Числавский Ефим Савельевич
Отец ребёнка: Числавский Савелий Емельянович
Смерть
Неизвестно