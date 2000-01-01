Числавская (Киселева) Александра Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числавская (Киселева) Александра Дорофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Киселев Дорофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Числавский Андрей Савельевич

Отец ребёнка: Числавский Савелий Емельянович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Числавский Ефим Савельевич

Отец ребёнка: Числавский Савелий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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