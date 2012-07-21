Коптева (Тычинич) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева (Тычинич) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1934

Дата смерти

21.07.2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович

Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Коптев Федор Иванович

Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович

Смерть
21.07.2012
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