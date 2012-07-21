Коптева (Тычинич) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1934
Дата смерти21.07.2012
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович
Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Коптев Иван Михайлович
Смерть
21.07.2012