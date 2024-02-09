Оленёва Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленёва Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1973

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

СО
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1973

Отец: Оленёв Владимир Алексеевич

Мать: Вдовкина Александра Александровна

Рождение ребёнка
06.10.1994

Дочь: Огорельцева Яна Романовна

Отец ребёнка: Огорельцев Роман Леонидович

Рождение ребёнка
25.04.4010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Роман Леонидович

Слободской, город Слободской, Кировская область

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