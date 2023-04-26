(Васильева (Фиалкова)) Анна Петрова
Место рожденияс. Инелей Ардатовского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Инелей Ардатовского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Васильев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильев
с-цо Иленей Ардатовского уезда
Смерть
Неизвестно