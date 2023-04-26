(Васильева (Фиалкова)) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева (Фиалкова)) Анна Петрова

(Васильева (Фиалкова)) Анна Петрова

avatar

Место рождения

с. Инелей Ардатовского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Инелей Ардатовского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Васильев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильев

с-цо Иленей Ардатовского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close