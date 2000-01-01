Гвоздов Иван Леонович
Место рождения18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно