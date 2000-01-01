Гвоздов Иван Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздов Иван Леонович

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Место рождения

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гвоздов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздова Анна Ивановна

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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