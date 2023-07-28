Носков Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения28.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1895 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
01.10.1895 ст.
Крестили в Михаило-Архангельской церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевка Петр Гордеевич Липатов и крестьянская жена Агафья Алексеевна Носкова.
Смерть
Неизвестно