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Носков Григорий Семенович

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1895 ст.

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Мать: скрыто настройками приватности

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
01.10.1895 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестили в Михаило-Архангельской церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевка Петр Гордеевич Липатов и крестьянская жена Агафья Алексеевна Носкова.
Смерть
Неизвестно