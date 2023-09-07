Балденкова (Суслова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балденкова (Суслова) Тамара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947

Отец: Суслов Яков Сергеевич

Мать: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
10.05.1968

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Балденков Виктор

Рождение ребёнка
19.03.1976

Дочь: Балденкова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Балденков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балденков Виктор

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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