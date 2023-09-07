Балденкова (Суслова) Тамара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947
Отец: Суслов Яков Сергеевич
Мать: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
10.05.1968
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Балденков Виктор
Рождение ребёнка
19.03.1976
Дочь: Балденкова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Балденков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балденков Виктор
Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область