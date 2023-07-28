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Киселев Илья Евлампьевич

Место рождения

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Киселёв Евлампий Петрович

Мать: Киселева Екатерина Николаевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1866
Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область