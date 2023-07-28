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Киселев Илья Евлампьевич
Киселев Илья Евлампьевич
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Место рождения
Каменка
, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения
1866
Дата смерти
1866
Пол
Мужской
Отец
Киселёв Евлампий Петрович
Около 1845 г.р.
Мать
Киселева Екатерина Николаевна
Вычислено 1847 г.р.
Дети
Не указаны
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Рождение
1866
Отец:
Киселёв Евлампий Петрович
Мать:
Киселева Екатерина Николаевна
Каменка
, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1866
Каменка
, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
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