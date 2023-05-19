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Шабалов Валентин Дмитриевич
Шабалов Валентин Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Шабалов Дмитрий Иванович
1901 г.р.
Мать
Зубкова Мария Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Шабалов Дмитрий Иванович
Мать:
Зубкова Мария Михайловна
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