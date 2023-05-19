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Шабалов Валентин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шабалов Дмитрий Иванович

Мать: Зубкова Мария Михайловна