Савченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

С 1942 по 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Савченко Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Савченко Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Прасковья Филипповна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Прасковья Филипповна

Смерть
С 1942 по 1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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