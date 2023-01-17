Савченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиС 1942 по 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1936
Сын: Савченко Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Савченко Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1941
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
С 1942 по 1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область