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Николай
Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1828
Пол
Мужской
Отец
Филипп
Мать
Не указана
Дети
Агапья
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Агапья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1828
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