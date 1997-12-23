Здановский Сергей Юльянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1997
Дочь: Здановская Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Здановская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
02.06.2000
Дочь: Здановская Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Здановская Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно