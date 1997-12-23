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Здановский Сергей Юльянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1997

Дочь: Здановская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Здановская Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
02.06.2000

Дочь: Здановская Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Здановская Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Здановская Ольга Владимировна

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