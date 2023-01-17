Голенкова Кузнецова (Смирнова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950
Отец: Смирнов Фёдор Егорович
Мать: Смирнова Вера Тимофеевна
Бракосочетание
21.11.1969
Свадьба состоялась 21 ноября 1969 года, а расписались они в декабре 1969 года. Так как в это время был рождественский пост, поэтому торжество было сыграно раньше.
Рождение ребёнка
10.08.1970
Дочь: Бычкова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Голенков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1973
Сын: Голенков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голенков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.03.1979
Дочь: Васючкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
?.05.1979
Зарегистрировались сразу после развода с Голенковым Михаилом Дмитриевичем. Уже родилась совместная дочь Александра (20.03.1979)
Развод
?.05.1979
Развод
29.02.1996