Голенкова Кузнецова (Смирнова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова Кузнецова (Смирнова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Рапатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950

Отец: Смирнов Фёдор Егорович

Мать: Смирнова Вера Тимофеевна

Рапатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.11.1969

Муж: Голенков Михаил Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свадьба состоялась 21 ноября 1969 года, а расписались они в декабре 1969 года. Так как в это время был рождественский пост, поэтому торжество было сыграно раньше.
Рождение ребёнка
10.08.1970

Дочь: Бычкова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Голенков Михаил Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1973

Сын: Голенков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голенков Михаил Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1979

Дочь: Васючкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.05.1979

Муж: Кузнецов Владимир Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Зарегистрировались сразу после развода с Голенковым Михаилом Дмитриевичем. Уже родилась совместная дочь Александра (20.03.1979)
Развод
?.05.1979

Муж: Голенков Михаил Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
29.02.1996

Муж: Кузнецов Владимир Дмитриевич

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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