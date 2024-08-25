Шнурников Георгий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнурников Георгий Федорович

Шнурников Георгий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шнурников Федор

Мать: Шнурникова Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнурникова Анисья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Шнурникова) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Шнурникова Анисья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Шнурникова Анисья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шнурников Флор Георгиевич

Мать ребёнка: Шнурникова Анисья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шнурникова) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Шнурникова Анисья

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.