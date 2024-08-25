Шнурников Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шнурников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнурникова Анисья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Шнурникова) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Шнурникова Анисья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Шнурникова Анисья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шнурников Флор Георгиевич
Мать ребёнка: Шнурникова Анисья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шнурникова) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Шнурникова Анисья
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край