Отяковская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Афимья Григорьевна

Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Отяковский Тарас Григорьевич

Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Отяковский Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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