Отяковская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Афимья Григорьевна
Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Отяковский Тарас Григорьевич
Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Отяковский Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Отяковский Григорий Дорофеевич
Смерть
Неизвестно