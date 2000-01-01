Тархан-Моурави Георгий Иванович (Иоанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархан-Моурави Георгий Иванович (Иоанов)

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Место рождения

Ахалкалаки, Горийский уезд, Тифлисская губ., Грузия, Российская Империя

Дата рождения

08.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахалкалаки, Горийский уезд, Тифлисская губ., Грузия, Российская Империя
Бракосочетание
1896

Жена: Тархан-Моурави Тамара Александровна

Смерть
Неизвестно
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