Тархан-Моурави Георгий Иванович (Иоанов)
Место рожденияАхалкалаки, Горийский уезд, Тифлисская губ., Грузия, Российская Империя
Дата рождения08.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ахалкалаки, Горийский уезд, Тифлисская губ., Грузия, Российская Империя
Бракосочетание
1896
Смерть
Неизвестно