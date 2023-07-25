Коротя (Павлюченкова) Стефанида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротя (Павлюченкова) Стефанида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Коротя Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Коротя Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Коротя Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Коротя Леонтий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротя Леонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно