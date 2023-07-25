Коротя (Павлюченкова) Стефанида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Коротя Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Коротя Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Коротя Леонтий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно