Лукаянов (Евсеева) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукаянов (Евсеева) Надежда Григорьевна

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Место рождения

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Евсеев Григорий Карпович

Мать: Евсеева Анисия Григорьевна

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Смерть
?.06.2010
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