Лукаянов (Евсеева) Надежда Григорьевна
Место рождениядеревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Дата рождения1926
Дата смерти?.06.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Смерть
?.06.2010