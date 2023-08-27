Шамсурый
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Хусаин Бабай
Мать: Хабибуллина Минлевафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разилэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафкат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разия
Смерть
Неизвестно