Шамсурый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсурый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Хусаин Бабай

Мать: Хабибуллина Минлевафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисхат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разилэ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафкат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талгат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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